Zeestad grijpt naast prijs Gouden Piramide voor opknappen van stadshart Den Helder

De winnaar ontvangt naast de trofee een geldbedrag van 75.000 euro. Zeestad was genomineerd vanwege de vernieuwingen, sinds 2008, aan het stadshart van Den Helder. "De consistente en voortvarende aanpak van dit centrumgebied, die nu al meer dan tien jaar consequent wordt volgehouden, belooft het leefklimaat structureel te verbeteren."

Pluim

Al in juni 2020 werd bekend dat Zeestad was genomineerd. Ze was geselecteerd uit zo'n 50 inzendingen. Directeur Ferdinand Vreugdenhil reageerde toen blij. "Een fantastische pluim voor Zeestad, Den Helder en de stadsontwikkeling. Het is ontzettend fijn dat er vanuit het Rijk waardering komt voor het werk dat we in Den Helder hebben verricht en dat onze werkzaamheden worden opgemerkt. Deze nominatie laat zien dat onze aanpak werkt en geeft ons steun in de rug dat we op de goede weg zijn, en door moeten gaan op deze manier."

De jury kwam dit voorjaar langs in Den Helder. Onderstaande video legt uit waarom Zeestad werd genomineerd: