Meevaller zorgt voor minder bezuinigingen en investeringen in Drechterland

Een meevaller van ruim twee miljoen euro zorgt ervoor dat de gemeente Drechterland minder hoeft te bezuinigen. Dat blijkt uit de begroting die in november in de raad wordt besproken. Er wordt zelfs extra geld uitgetrokken voor onder meer het onderhoud van wegen.

Daarvoor wordt 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Al moet uit onderzoek blijken of dat voldoende is om al het achterstallig onderhoud terug te dringen. De helft van het bedrag wordt gefinancierd door zes ton uit de reserves te halen.

