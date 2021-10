Huizers helpen voedselbank aan top-opbrengst: 450 volle kratten met spullen

De voedselbank kan voorlopig weer even voort. De 450 grote kratten waren gevuld met zeker 11.000 producten. Er werden vooral houdbare producten gedoneerd, want daar was het grootste tekort aan.

Verse producten

De grote actie van afgelopen zaterdag was voorlopig nog niet de laatste. De voedselbank gaat weer vaker met kraampjes naar supermarkten door de hele regio. Daarnaast hoopt de voedselbank op hulp van ondernemers: naast houdbare producten zijn er ook verse producten als kaas en eieren nodig. De voedselbank hoopt dat ondernemers daar structureel aan kunnen helpen.