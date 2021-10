Medewerkers gemeente Amsterdam gaan staken voor betere arbeidsvoorwaarden

Een paar honderd ambtenaren, onder wie vuilnisophalers en boa's, gaan dinsdag demonstreren bij De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Centrum. Er staan meerdere sprekers op het programma. De vakbond pleit voor een structurele loonsverhoging van 3,5 procent. Ook willen ze een minimumloon van veertien euro per uur en een andere arbeidsongeschiktheidsregeling.

"De werkgever kwam in februari van dit jaar een loonsverhoging van 0,5%. Dat is fors lager dan de inflatie en er spreekt totaal geen waardering uit. Voor de werknemers was dat een klap in het gezicht", zegt Fred Bos, bestuurder van vakbond FNV Overheid, in een persbericht.