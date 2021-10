Geen titelprolongatie op NK voor Haarlemse crokinolers: "Ik was gewoon niet scherp"

Op het NK crokinole afgelopen weekend zijn The Crooks er niet in geslaagd opnieuw de Nederlandse titel te veroveren. In de halve finale verloren zij met een ruime 'schuif over' van de nieuwe kampioen The Roaring Twenties. Ook de drie andere Haarlemse teams reikten niet verder dan de kwartfinale: "Het is nu wonden likken, hard trainen en volgend jaar sterker terugkomen", reageert Vincent Croes van The Crooks op het verlies.

The Crooks op NK crokinole. Links Steven Meerman, rechts Vincent Kroes. - Michael van der Putten

The Crooks waren favoriet voor de titel, maar in de eerste wedstrijd ging het eigenlijk al mis. Speler Steven Meerman maakte een belabberde indruk en miste een aantal cruciale schijven. "Ik was gewoon niet scherp", verzucht hij. "Mijn vinger trilde van de spanning. Ik heb mij na die verloren wedstrijd even opgesloten op een wc om tot mezelf te komen." Schuif over Dat rustmoment van Steven heeft het team enigszins goed gedaan. Met pijn en moeite kwam het duo uiteindelijk nog wel tot de halve finale, maar daarin moest het team het onderspit delven tegen de Roaring twenties. "Die gasten waren simpelweg te goed voor ons vandaag", besluit Vincent Croes van The Crooks. "Ze pakten ons met een 'schuif over' (16-0 in legs - Red.), daar moet je gewoon een hele diepe buiging voor maken."

Crokinole is een bordspel afkomstig uit Canada. Teams van twee personen proberen op een rond bord zoveel mogelijk punten te vergaren, door schijven in het gat van het bord te schieten. Op het einde van het spel worden de punten van de overgebleven schijven en de punten van de schijven die in het gat zijn beland opgeteld. Het team met de meeste punten wist.

Weinig succes in Haarlem Ook de Haarlemse CC kromme vinger, Harlem 49’ers en Los Patrones verloren allemaal in de kwartfinale. Vorige week was bij NH Nieuws en Haarlem105 te zien hoe de teams trainen voor het NK. Vooral de kwartfinalewedstrijd van CC kromme vinger tegen team Hoenderhok was verrassend. Speler Wouter Rill miste een makkelijke matchschijf (laatste schijf om te winnen - Red.) waardoor hij de overwinning uit handen gaf. "Ik hoefde mijn witte schijf alleen tegen die van de tegenstander aan te leggen", reageert Wouter. "Maar ik miste volledig. Zulke schijven raak je in 99 procent van de gevallen. Heel zuur dat vandaag net die ene procent was."

Quote ”Dolf Jansen wilde weleens een potje spelen” Sjoerd Diemel voorzitter NCB

Voorzitter van Nederlandse Crokinole Bond Sjoerd Diemel spreekt van een zeer geslaagd toernooi: "Samen met Stef Schenkelaars haalde ik deze de sport naar Nederland en organiseerden we in 2019 het eerste NK. Op dit tweede Nederlands Kampioenschap stonden twintig teams, zes meer dan de eerste editie. Daarnaast merk ik dat de aandacht voor deze relatief kleine sport enorm is toegenomen." Bloei Vlak voor het toernooi was Sjoerd met drie spelers te gast in het radioprogramma Spijkers met Koppen. "Dolf Jansen wilde weleens een potje spelen, dus toen zijn we daarheen gegaan”, vervolgt Sjoerd. "Toch bijzonder hoe zo’n sport tot bloei komt. Je probeert iets op te bouwen en als je dan landelijk aandacht vergaart, geeft dat veel voldoening. In een woord: waanzinnig."