Vervanging Hoornse turborotonde zo goed als afgerond

De Provincialeweg tussen de A7 en het Keern is meerdere weekeinden afgesloten geweest. De turborotonde, die door veel weggebruikers als moeilijk wordt ervaren en zorgde voor grote opstoppingen voor het verkeer, is vervangen door een kruising met stoplichten. Daarbij zijn extra rijstroken gemaakt. Ook de kleinere rotonde die even verderop ligt is aangepakt.

Afslagen heropend

Bij de werkzaamheden van de afgelopen dagen is de weg geasfalteerd en is er nieuwe belijning aangelegd. Vandaag wordt het straatwerk in de middenberm en buitenberm afgemaakt. Als dat is afgerond worden de afslagen van de Provincialeweg richting de Berkhouterweg en de Westfriese Parkweg heropend.

De gemeente verwacht dat deze afslagen uiterlijk morgenmiddag heropend kunnen worden. Het reserveweekend, dat de gemeente had ingepland voor het geval weersomstandigheden zouden zorgen voor vertraging, hoeft niet ingezet te worden. Naar verwachting zijn de laatste werkzaamheden aan de Provinciale weg uiterlijk eind november afgerond.