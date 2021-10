30 jaar cel voor daders van moord op advocaat Derk Wiersum

Moreno B. en Giërmo B. zijn veroordeeld tot een 30-jarige celstraf voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Wiersum was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces rondom de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Buitenveldert. Het OM acht het waarschijnlijk dat de moord op Wiersum alles te maken had met de deal tussen het OM en kroongetuige Nabil B.

De rechtbank weet niet wie van de twee de schutter was, maar dat maakt voor het eindoordeel niet uit. Het is volgens de rechtbank namelijk duidelijk dat beide mannen schuldig zijn aan de moord. De twee werkten nauw samen en deden ook de voorverkenningen samen. De rechtbank zegt dat de grondige voorverkenningen en voorbereidingen aantonen dat er sprake is van voorbedachte rade. Moord is dus bewezen.

Ontkenning

De twee ontkennen enige betrokkenheid bij de moord. Zo zou het postuur van Moreno B. niet overeenkomen met het signalement van de schutter. Volgens de rechtbank is dit niet aannemelijk. Het DNA van beide mannen werd in de vluchtauto aangetroffen.