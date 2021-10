Getouwtrek over ophalen papier gaat door: hoe verder nu clubs geen geld meer krijgen?

Achter de schermen rommelt het over het door de verenigingen gevreesde besluit. Regionale politieke partijen hebben nog altijd veel vragen over de gang van zaken en hebben zorgen over de toekomst van de lokale clubs. Kortom: de kous is nog niet af.

"Het ophalen van oud papier wordt al jaren gedaan en was een initiatief van de clubs zelf, zonder dat de GAD daar wat mee te maken had"

Er klinkt onder meer verbazing over het feit dat de gesprekken over de alternatieve klussen - voor verenigingen om toch wat bij te verdienen - nog niet zijn opgestart. "We vinden het heel kwalijk dat de GAD, zonder ook maar één keer met de verenigingen te overleggen, een brief stuurt met een compensatiebedrag, en denkt dat daarmee de kous af is. Voor veel verenigingen is het ophalen van oud papier al jaren – soms zelfs meer dan vijftig jaar - een grote inkomstenbron, en zij zien het voortbestaan van hun club in gevaar komen doordat deze maatregel nu is doorgedrukt", zegt Marieke le Noble van Hart voor BNM.

De partij heeft deze week een reeks vragen over de kwestie gesteld aan burgemeester en wethouder van Gooise Meren. Zo wil het precies weten wat de GAD gaat besparen met de stap, terwijl het wel nog flink in de buidel moet tasten om de verenigingen te compenseren. Daarnaast stelt het dat er verenigingen zijn die straks minder geld krijgen.

Hoogte compensatie

De kwestie zorgt ook voor vraagtekens van de Hilversumse VVD-fractie. De partij stelt deze week ook vragen over de hoogte van de compensatie voor clubs en verenigingen en het alternatieve plan om verenigingen toch aan geld te helpen.

Het bevreemdt de VVD-fractie dat de GAD de plannen doorzet terwijl de Hilversumse gemeenteraad - en andere Gooise gemeenteraden - geen akkoord heeft gegeven voor het plan. De alternatieve plannen zijn niet eens voorgelegd aan de gemeenteraad.

De partij wil bovendien van burgemeester en wethouders weten wat het vindt van de compensatie die de verenigingen krijgen. "Dit met in het achterhoofd dat het ophalen van oud papier en karton, iets wat al zeker sinds de jaren tachtig gedaan wordt, een initiatief was van de clubs zèlf, waar de GAD in beginsel niks mee te maken had", aldus VVD-raadslid Hidde Fennema.

Zelf verder met oud papier

De VVD wil verder weten of de Gooise clubs en verenigingen - los van de GAD - eventueel zelf verder kunnen gaan met het ophalen van oud papier en karton op hun eigen manier. En, zo ja, of de gemeente de clubs daarin wil ondersteunen.

Alle vragen moeten nog worden beantwoord.