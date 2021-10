Fietser door bestelbusje geschept op N242, met spoed naar het ziekenhuis

Een fietser is vanmorgen in Heerhugowaard door een bestelbus geschept. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde bij de oversteekplaats van de Westerweg (N242) naar de Kamerlingh Onnesweg. De kruising is aan beide kanten afgesloten. Ook werd het traumateam opgeroepen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. "Het is een provinciale weg met een los fietspad met stoplichten, maar het is nog onduidelijk of iemand door rood is gereden", liet een woordvoerder van de politie weten. "Dat zoeken we op dit moment nog uit."

De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar het ongeluk.