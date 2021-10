Verhuurder van 'te kleine' woning houdt borg in en wordt voor rechter gesleept

Een makelaar mocht geen kleine tweeduizend euro borg van een bewoner van een woning in Amsterdam-Zuid houden. Het geld werd niet aan de huurder teruggegeven omdat er vlekken in de vloer zaten, maar dat was volgens de kantonrechter onterecht.

De huurder zag in 2019 een verkoopadvertentie op Facebook, waarin stond dat het om een woning van 65 vierkante meter ging. Hij heeft de woning daarna in het bijzijn van de makelaar bezichtigd. De twee gingen in augustus een huurovereenkomst voor 1575 euro per maand aan. Dat bedrag was lager dan de huurprijs die in eerste instantie gevraagd was.

Voorschriften

Ook moest de de huurder ongeveer twee keer de huurprijs, 3175 euro, als borg betalen. In de voorwaarden stond onder andere dat de houten vloer jaarlijks gereinigd moest worden volgens bepaalde voorschriften en dat er geen beschadigingen of vlekken op mochten zitten als hij de woning weer zou overdragen aan de makelaar.

Een jaar later vertrok de verhuurder. De makelaar vond wel dat er vlekken in de vloer zaten en stelde dat het geld kostte om de vlekken te verwijderen. Samen met een "algemene schoonmaak" van de woning kostte het volgens hem 2041 euro. De verhuurder betaalde daarom maar 1333 euro van de waarborgsom terug.

Minimaal

De huurder stapte vervolgens naar de rechter. Hij stelde dat hij de vloer volgens de voorschriften had gereinigd, dat de vlekken minimaal waren en niet door hem waren veroorzaakt. Ook wees hij erop dat de woning niet 65 vierkante meter groot was, maar in feite 47 vierkante meter. Hij wilde daarom 44 procent van de huur terug. Dat ging, over een periode van een jaar, om zo'n 9100 euro.

De rechter erkende dat het aantal vierkante meters in de advertentie niet klopte. Maar volgens de kantonechter ging het niet om een wanprestratie. Het aantal vierkante meters stond namelijk niet in de huurovereenkomst, bovendien heeft de huurder de woning voor het sluiten van die overeenkomst nog bezichtigd.