Rode Kruis Ziekenhuis getroffen door ICT- storing

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is vanavond getroffen door een ICT-storing, wat betekent dat het ziekenhuis telefonisch en digitaal niet bereikbaar is.

Dat meldt het ziekenhuis op haar website en wordt bevestigd door woordvoerder Sandra de Jong. "We zijn niet bereikbaar en ook intern zijn er issues." Er wordt druk onderzoek gedaan, maar over de oorzaak zijn we niet bekend.

Wie de receptie van het ziekenhuis belt, krijgt te horen dat het nummer tijdelijk buiten gebruik is. Ook per mail is het ziekenhuis niet bereikbaar. Intern wordt mogelijk gebruik gemaakt van een noodnetwerk en noodtelefoons, zo laat de woordvoerder weten.

Het ziekenhuis verwacht in de loop van de avond meer informatie naar buiten te brengen.