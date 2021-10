Golfer Wil Besseling sluit goede week in Madrid af met zesde plaats

Wil Besseling is op het Spaans Open op een verdienstelijke zesde plaats geëindigd. De golfer uit Zwaag stond na dag twee nog verrassend aan de leiding, maar zakte op de laatste twee dagen weg uit de top vijf van het klassement.

Besseling begon zaterdag als koploper aan de derde dag en mocht daarom zijn ronde lopen met Jon Rahm, de nummer één van de wereld. Aan het einde van de derde dag was de 35-jarige golfer gezakt naar de vijfde plaats door een ronde van 72 slagen (+1).

Op de slotdag ging hij rond in 67 slagen (-4) en eindigde hij als gedeeld zesde. Goed voor €42.100. Besseling stijgt door dit sterke resultaat naar de 92e plaats op de jaarranglijst, wardoor hij zeker is van speelrecht voor volgend seizoen. Dankzij zijn top tien-klassering mag de Noord-Hollander komende week meedoen aan de Andalucía Masters in Zuid-Spanje.

Het toernooi in Madrid werd gewonnen door de Spanjaard Rafa Cabrera Bello. Hij had over 72 holes drie slagen minder nodig dan Besseling.