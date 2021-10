In sterke vorm verkerende Griekspoor grijpt ook eindzege in Napels

Tallon Griekspoor heeft vandaag het Challenger-toernooi van Napels op zijn naam geschreven. De tennisser uit Nieuw-Vennep won de finale overtuigend in twee sets van de Italiaan Andrea Pellegrino (6-3, 6-2). Het is voor Griekspoor zijn tweede eindzege in een week tijd. Vorige week was hij ook al de beste in Murcia.