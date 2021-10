Pirates lijdt gevoelige thuisnederlaag en ziet Neptunus langszij komen in Holland Series

De Amsterdam Pirates hebben in de Holland Series een gevoelige tik gekregen van aartsrivaal Neptunus. De Rotterdammers wonnen in het Loek Loevendie Ballpark met maar liefst 8-2 en trokken daardoor de stand in de strijd om het landskampioenschap weer gelijk tot 2-2.

De Amsterdammers kwam in het eigen stadion snel uit de startblokken en grepen al in de eerste inning een 2-0 voorsprong. Sharlon Schoop zorgde er met een honkslag voor dat Gilmer Lampe veilig over de thuisplaat kwam en niet veel later kwam Schoop binnen dankzij Kenny Berkenbosch.

Desastreuze inning

In de vierde inning ging het echter hopeloos mis voor de ploeg van Michael Duursma. Neptunus wist zeven keer te scoren en dus werd werper Dio de Graauw van de heuvel gehaald. Een inning later wist de Rotterdammers nog eenmaal te scoren: 8-2. In de resterende slagbeurten wist Amsterdam geen punten meer te maken.

Door de nederlaag van Pirates staat het nu 2-2 in de Holland Series. Donderdag is in Rotterdam de vijfde wedstrijd van de best-of-seven series.