Kon. HFC boekt knappe zege bij De Treffers

Koninklijke HFC heeft vandaag in de tweede divisie een zeer knappe overwinning geboekt op De Treffers. De ploeg uit Haarlem won uiteindelijk dankzij doelpunten van Roy Castien en Sietse Brandsma met 1-2 in het Gelderse Groesbeek.

De wedstrijd ontbrandde al gelijk in de openingsfase. Na zes minuten kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van voormalig FC Volendam-spits Teije ten Den. Nog geen vijf minuten later kwamen de Haarlemmers echter alweer langszij. Castien mocht aanleggen vanaf zestien meter en faalde niet. Na de stormachtige openingsfase wisten beiden ploegen niet meer te scoren voor de rust.

Spannende slotfase

Na de thee hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar na een uur spelen waren het de manschappen van Gertjan Tamerus die op voorsprong kwam. Sietse Brandsma strafte een foute in de verdediging van De Treffers genadeloos af en schoot zo Kon. HFC voor het eerst in het duel op voorsprong. In de slotfase van het duel drong De Treffers nog aan, maar de 1-2 bleef op het scorebord staan.

Door de overwinning stijgt Kon. HFC naar de vierde plaats in de tweede divisie. De achterstand op koploper Katwijk na acht gespeelde wedstrijd is zes punten.