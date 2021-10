Van Gaal verbaast zich over stadionbezetting tegen Gibraltar

Louis van Gaal bereidt zich met Oranje voor op het aankomende WK-kwalificatieduel tegen Gibraltar van morgenavond in Rotterdam. De bondscoach was positief verrast bij het nieuws dat De Kuip voor driekwart vol zal zitten voor de wedstrijd tegen het kleine dwergstaatje. "Zo veel mensen, tegen zo'n tegenstander. Dat is toch ongelofelijk", aldus Van Gaal.

Van Gaal heeft voor het duel tegen de mondiale nummer 197 van de wereld Arnaut Danjuma opgeroepen. De vleugelaanvaller van het Spaanse Villarreal vervangt de geblesseerde Cody Gakpo. Volgens Van Gaal was het oproepen van Danjuma een logische keuze. "Net zoals Noa Lang of Gakpo is Danjuma een speler met veel creativiteit. En dat hebben we juist nodig tegen dit soort tegenstanders, die 5-4-1 of zelfs 6-3-0 spelen. Jongens die een wedstrijd dus kunnen openbreken", aldus de bondscoach.

Publiek vermaken

Volgens de 70-jarige Van Gaal is het belangrijk dat Oranje snel op voorsprong komt tegen Gibraltar. Van Gaal: "We moeten snel scoren, net zoals we dat tegen Letland deden. Maar tegen Letland lukte het niet de tweede te maken en de wedstrijd op slot te gooien. We moeten nu zorgen dat we in een kolkende Kuip snel en veel scoren. Natuurlijk ook om het publiek te vermaken."

Het duel tussen Oranje en Gibraltar is morgenavond om 20.45 uur.