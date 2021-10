Estafette door de regio: "Spannend of iedereen op juiste moment op de juiste plek is"

Op de vroege zondagochtend verzamelden zo’n 200 mensen bij hockeyclub HBS in Bloemendaal. In teams van zeven man deden zij mee aan de zestiende editie van Rondom Haarlem Estafette: een hardloopevenement waarbij de deelnemers in etappes 52 kilometer aflegden door de regio.

"Iedere loper rent een stuk van de route", legt organisator Tom Puts uit. "Er zijn zes wisselpunten waar een ander teamlid het stokje overneemt. De rest van het team fietst mee. De eerste etappe gaat over het Kopje, dat is meteen een heel uitdagende."

Lianne van het Ende mocht het spits in haar team afbijten. Zij begon met de eerste etappe van zes kilometer naar het eerste wisselpunt bij Kraantje Lek. "Twee teamgenoten fietsen als begeleiders met mij mee en de rest van het team gaat vast vooruit."

Kerstslingers

Met opvallend versierde fietsen stonden teamgenoten van Lianne bij het eerste wisselpunt te wachten. "Er zijn zoveel fietsen hier, dus als je heel snel die van jou terug moet vinden, is het handig als je die meteen herkent", zegt Rob Visser die de tweede etappe van 11 kilometer door de duinen op zich neemt. "Vandaar de kerstslingers."

Visser heeft al twee keer aan de estafette meegedaan. "Het is een hartstikke leuk evenement georganiseerd door vrijwilligers. En het is altijd de vraag of iedereen op het goede moment op de goede plek is, dat houdt het spannend."

De deelnemers begonnen in Bloemendaal en renden onder andere door Overveen, Bentveld, Heemstede, Haarlem, Spaarndam en Santpoort. Samen met drie hardloopverenigingen heeft Puts de estafette door de regio 17 jaar geleden opgezet.

Laagdrempelig

Hij benadrukt dat het geen wedstrijd is. "Dat zeggen we er altijd meteen bij. Het is een laagdrempelig evenement met verschillende afstanden waaraan iedereen kan deelnemen. Met een team zet je een prestatie neer en dat is het tofste element."