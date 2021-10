Bodybuilder William Bonac valt buiten top vijf bij prestigieuze Mr. Olympia

Tijdens het toernooi in Orlando in de Verenigde Staten deden bodybuilders van over de hele wereld mee in elf verschillende klassen. Bonac streed mee voor de titel Mr. Olympia en moest het uiteindelijk afleggen tegen de winnaar Mamdouh “Big Ramy” Elssbia.

Onlangs ging NH Sport op bezoek bij Bonac en maakte onderstaande reportage