Een uurtje langer naar de Maxim Pianobar: "Heb geen boa of agent gezien"

De prostestactie van Maxim Pianobar op de Leidsekruisstraat is vannacht rustig verlopen. Uitbater Giel Swaan is het niet eens met de verplichte sluiting om 00.00 uur en besloot daarom zijn deuren een uur langer open te houden. Ondanks dat het na middernacht goed druk was in en bij de bar, heeft hij geen handhaving gezien.

"We hebben de actie aangekondigd, dus ik had eigenlijk wel iemand van de gemeente verwacht. Maar ook als er een boa of agent voor de deur had gestaan, had ik de gasten niet naar huis gestuurd. Die hadden ze er zelf uit moeten halen", vertelt Swaan. "Maar ik heb geen boa of agent gezien."

Hij vermoedt dat de gemeente zijn actie stilzwijgend heeft laten gebeuren. "Ze weten natuurlijk dat als ze wel optreden het allemaal een stuk groter wordt. Bovendien is dit een eenmalig actie. Het is niet de bedoeling om dit vaker te doen, of om tot diep in de nacht open te blijven. Ik wil vooral de discussie losmaken", aldus de uitbater.

'Actie geslaagd'

Hij hoopt dat door zijn actie de verplichte sluitingstijd zo snel mogelijk wordt afgeschafd. "Het werkt gewoon niet. Iedereen staat na middernacht tegelijk op straat. Af en toe moet je het voortouw nemen en laten zien wat je vindt. De actie is wat mij betreft geslaagd en het punt is gemaakt."