Blinkende beelden van Joseph Klibansky in trek bij beroemdheden en selfiemakers

Het meeste geld steekt Joseph echter weer in de productie van nieuwe beelden. "We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een enorm astronautenbeeld voor China. Als je weet hoeveel werk en materiaal daar in gaat zitten. Dat zijn enorm kostbare projecten", vertelt Joseph.

De beelden van Joseph gaan de hele wereld over. Beroemdheden als voetballer Sergio Ramos, autocoureur Daniel Riciardo en latin popster Maluma hebben beelden van hem. Bekende Nederlanders als dj Martin Garrix en Rico Verhoeven hebben niet alleen werk van Joseph; zij zijn ook goede vrienden van de beeldhouwer. Joseph is rijk geworden met zijn glitterkunst en rijdt in een dure sportwagen. "Anderen hebben een passie voor vliegtuigen, ik heb een passie voor sportwagens."

Joseph Klibansky (Kaapstad, 1984) geeft een rondleiding door zijn atelier in Naarden. Het is een grote loods op een bedrijventerrein tussen de garages en autohandelaren. Joseph heeft zo'n 25 medewerkers die aan de productie van zijn enorme beelden. Zij maken de kaarsvetbeelden, de mallen en helpen bij het brons gieten en het polijsten van de beelden. "Ik ontwerp alle beelden, ik ben de spin in het web. Daarnaast werken mijn vader en moeder, mijn broer en zijn vrouw ook in het bedrijf. Zij regelen de zakelijke dingen en de publiciteit. Het is dus ook een soort familiebedrijf."

Op Artzuid, de beeldenroute in Amsterdam staan twee beelden van Joseph Klibansky. Ze trekken veel aandacht en regelmatig staan er mensen stil om een selfie met het beeld te maken. "Mijn beelden hebben stopping power. Je moet wel even stilstaan en kijken. Ik wil niet dat mensen zomaar aan mijn werk voorbijgaan."

Joseph heeft al enorm veel bereikt, maar koestert een grote droom. "Een beeld ter grootte van het Vrijheidsbeeld in New York. Een plek waar mensen samenkomen, van het uitzicht kunnen genieten, waar winkels en musea onder zitten. Maar het moet wel een ludiek beeld zijn. Bijvoorbeeld een reuzenbeeld van mijn goudkleurige teddybeer met piemeltje", lacht Joseph.

"De astronaut is voor mij een held. Hij of zij is de ontdekker van nieuwe werelden. Bijna niemand doet dat werk." Met de astronaut die een groot gouden kruis met zich mee draagt, probeert Joseph de kijker na te laten denken over de rol van religie. "Als we straks met zijn allen naar Mars gaan of een andere planeet, kunnen we opnieuw beginnen met de mensheid en is het de vraag of we het geloof op aarde laten of mee nemen. Dat vind ik een interessante discussie."

Verder in Culture Club een portret van de singer-songwriter Martijn Roggeveen alias Martin Jasper uit Heemskerk. Martin is hard op weg om de Noord-Hollandse Ed Sheeran te worden. Martijn begon op zijn zolderkamer in Heemskerk met liedjes schrijven en werd een paar jaar geleden via social media ontdekt door een publishersbureau in de VS.

Martijn vertrok naar Nashville en ging daar liedjes schrijven voor tv, film en reclame in dienst van The Bus. Na een paar jaar kwam hij gepokt en gemazeld terug naar Nederland. Nu werkt hij aan een eigen album en is zijn eerste single How to be friends uit bij Cloud 9 music. "Ik heb grote bewondering voor Ed Sheeran. Hoe hij een paar jaar op straat leefde en ondanks tegenslag toch door bleef gaan. Mijn droom is om een keer in Paradiso te staan."

De Museumrubriek van Culture Club gaat over de tentoonstelling Crying Boys in het Muiderslot. Bij het Muiderslot denk menigeen eerder aan stoere ridders dan aan huilende mannen. Toch werd er in middeleeuwse geschriften volop melding gemaakt van huilende ridders. Acteur en fotograaf Noah Valentyn heeft in zijn serie ‘Crying Boys’ moderne jonge mannen vastgelegd die hun tranen de vrije loop laten.