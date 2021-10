Europese titel op koppelkoers voor baanwielrenner Yoeri Havik

Samen met Jan-Willem van Schip is Yoeri Havik uit Avenhorn vanavond Europees kampioen geworden op de koppelkoers. In het Zwitserse Grenchen reden de baanwielrenners tactisch een geweldige wedstrijd, waardoor ze België en Portugal achter zich hielden.

Havik en Van Schip namen als eerste een rondje voorsprong op de rest van het veld. Daarmee kwamen ze aan de leiding, omdat je twintig punten krijgt als je het peloton op een ronde achterstand zet. Via de tussensprints, waar maximaal vijf punten te verkrijgen zijn, kwamen België en Italië daarna langzaam dichterbij.

Het lukte Rusland en Portugal ook om een ronde voorsprong te nemen. Op het moment dat de Portugezen weer aansloten besloot Havik om te demarreren. Binnen no time hadden de Nederlanders een tweede ronde voorsprong, waardoor de Europese titel al zo goed als binnen was. In de slotfase kwam het goud niet meer in gevaar.

In 2007 werd een Nederlands duo voor het laatst Europees kampioen. Het waren toen geboren Amsterdammer Jens Mouris en Peter Schep die in Alkmaar het goud pakten.