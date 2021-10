Sociale werkvoorzieningen in Noord-Holland gaan intensiever samenwerken

Negen sociale werkplaatsen in Noord-Holland, waaronder Werksaam Hoorn, willen intensiever gaan samenwerken. Met een gezamenlijk ondertekende intentieverklaring willen ze die samenwerking bekrachtigen. "We zijn geen concurrenten van elkaar, we hebben een gezamenlijk doel", vertelt directeur van Werksaam Marjolijn Dölle op WEEFF Radio.

"Zorgen dat mensen met een beperking fatsoenlijk werk kunnen doen en mee kunnen doen in de samenleving", formuleert Dölle het gezamenlijke doel van deze negen bedrijven. De negen zijn gezamenlijk van mening dat mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening nog steeds prima werk kunnen verrichten. "Onze mensen hebben goede aansturing nodig, maar dat betekent niet dat ze geen goed werk verrichten. Ze verrichten prima werkzaamheden." Eerlijke prijs Toch leeft volgens Dölle bij veel van haar opdrachtgevers de gedachte dat men bij sociale werkvoorzieningen, bijna gratis arbeid kan onderbrengen. "Dat werkt zo niet. Wij zijn met elkaar van mening dat onze mensen , als ze goed begeleid worden, een goede arbeidsproductiviteit laten zien. En daar hoort een eerlijke prijs tegenover te staan. Dat gaan wij beter met elkaar afstemmen." Daarnaast gaan de bedrijven ook intensiever samenwerken, vertelt Dölle. "Als we werk in overvloed hebben, kijken we bij collega-bedrijven of daar ruimte is en andersom." Ook willen de negen sociale voorzieningen waar mogelijk opdrachten samen uitvoeren, die te groot zijn om individueel uit te voeren. "Zo is het een win-winsituatie voor velen."