Geen matchpoint voor Amsterdam Pirates in Holland Series na nederlaag

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben de derde wedstrijd in de Holland Series verloren. Na twee overwinningen werd het in Rotterdam vanmiddag 2-0 voor Neptunus.

Aan het einde van de eerste inning stond er al 2-0 op het scorebord. Pirates-pitcher Shairon Martis moest drie honkslagen toestaan waaruit twee keer werd gescoord door de thuisploeg.

Martis mocht daarna wel blijven staan. In negen innings moest hij echter tien honkslagen toestaan. De Amsterdammers wisten daar slechts één honkslag tegenover te zetten.

Morgenmiddag is het vierde duel in de Holland Series. De ploeg die als eerst vier wedstrijden wint kroont zich tot landskampioen. De tussenstand is nu 2-1 in het voordeel van Amsterdam Pirates.