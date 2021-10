Showband Hoorn presenteert nieuw uniform: "Na 40 jaar wel aan vervanging toe"

De showband in Hoorn heeft vorige week haar nieuwe uniform gepresenteerd. Dankzij een crowdfundingsactie slaagde de vereniging erin de nieuwe uniformen te bekostigen. Want de oude uniformen waren volgens Jeroen Wolders van de Showband hard aan vervanging toe: "De vorige ging veertig jaar mee."

Hoewel veertig jaar volgens Wolders wel erg lang was, gaat de aankoop van het nieuwe uniform wel om een investering voor meerdere jaren, legt hij uit op WEEFF Radio. "Het vorige uniform was na veertig jaar wel hard aan vervanging toe. Maar het gaat om duizenden euro's, als je een heel korps van een uniform wil voorzien."

Moderner uniform

De Showband kan nu weer een aantal jaren vooruit, in een wat moderner uniform dan voorheen. "Het oude uniform had een zwarte broek met een dun wit t-shirt, witte schoenen en een blauwe jas."

De nieuwe schoenen zijn zwart en de nieuwe jas is een stukje moderner: "Een witte jas waar het blauw in terugkomt, gecombineerd met zilveren accenten. De kleur van onze instrumenten." De volgens Wolders wat ouderwetse berenmuts, maakt in dit nieuwe uniform plaats voor een wat modernere pet.

Complimenten

De leden van de vereniging hebben meegedacht over het ontwerp van het uniform, vertelt Wolders. "We hebben heel veel jeugd in de vereniging. Die wilden wel in een knap, modern uniform lopen."

Wolders vult aan: "We willen ons ook onderscheiden van andere korpsen in Nederland en ik denk dat dat gelukt is. We kregen veel complimenten van andere verenigingen."

Het nieuwe uniform is, onder enig coronavoorbehoud, voor het eerst te bewonderen op 13 november, tijdens de Sinterklaasintocht van Hoorn. "En in het voorjaar begint het taptoe-seizoen weer. Dan hopen we een paar leuke shows te kunnen lopen."