Terug van weggeweest: gezelligheid én competitie in Enkhuizen dankzij Klipperrace

De ontlading was vanmorgen groot in Enkhuizen. Een handvol publiek en 27 schepen met een gemotiveerde bemanning, stonden vandaag klaar in de haven voor de Klipperrace. Een zeilwedstrijd tussen verschillende klassieke zeilschepen. "Het is een leuk verzetje, weer eens zeilen met de boot zoals het hoort."

Klipperrace terug van weggeweest: "De tactische zeiler wint vandaag" - NH Nieuws

Schipper Niels Lassing van zeilklipper Bontekoe wil vandaag winnen. "Ik ben erg competitief ingesteld", geeft hij toe. "Er stond de vorige keer weinig wind, we zijn daardoor glorieus laatste geworden. "Maar er staat ook vandaag weer weinig wind, dus we gaan ons best doen." Maar naast competitie, is de race volgens Lassing vooral ook erg gezellig. Zijn bemanning bestaat vooral uit vrienden en familie. "Dit is wel een van de redenen waarom het zo leuk is om zo'n schip te hebben."

Thijs van Os, organisator klipperrace - NH Nieuws

Tactische zeiler Volgens Thijs van Os, mede-organisator van de Klipperrace, is het nog afwachten wie vandaag gaat winnen. "De afgelopen jaren heeft de Eensgezindheid steeds gewonnen. Het lijkt mij wel mooi als er nu eens een ander schip met de winst vandoor gaat."

Quote "De tactische zeiler wint vandaag" Thijs van Os, Klipperrace

Maar van Os durft zich niet aan voorspellingen te wagen. "De tactische zeiler wint vandaag", legt hij uit. De verschillende steden moeten van Enkhuizen langs twee steden varen. Ze hebben de keuze uit Urk, Stavoren en Medemblik. Van Os: "Ze mogen op hun eigen manier heen en weer varen. Als ze allemaal dezelfde kant op varen, dan wint de snelste boot. Maar als er schepen zijn die het risico durven te nemen om anders te varen, omdat de wind vanmiddag anders ligt, dan ziet het speelveld er heel anders uit. Iedereen kan winnen." Jaar afwezigheid Van Os is blij dat de race na een jaar afwezigheid terug is. "We zijn de eerste wedstrijd voor de echte klassieke schepen die weer door mag gaan." Een aantal schepen koos ervoor om een jaartje over te slaan en met betalende groepen het water op te gaan. De meeste schippers zijn ook ondernemer en verhuren hun schip de rest van het jaar. Door een moeizaam coronajaar kwam er tot enkele weken geleden weinig geld binnen. Toch doen er ook dit jaar weer 27 schepen mee. Slechts een paar minder dan de vorige editie. "We kregen veel positieve reacties van de schippers", vertelt van Os. "Iedereen is blij dat we weer mogen. Het zijn nuchtere schippers, maar ze hebben er zin in." Ook Niels Lassing had de race, ondanks een moeilijke coronaperiode, niet willen missen. "Deze wedstrijden zijn voor ons zo belangrijk, dat we daar graag een pas op de plaats voor maken."