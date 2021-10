Blessure houdt Brian Brobbey tegen Jong Wales aan de kant

Tegen Jong Zwitserland (2-2) stond Brobbey in de basis. De spits werd in de 29e minuut vervangen door oud-AZ'er Myron Boadu. Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervanger op voor de ex-Ajacied.

Jong Oranje heeft twee poulewedstrijden gespeeld in deze EK-kwalificatie. Met vier punten staan de Nederlandse beloften op de vierde plaats. De groepswinnaar en de beste nummers twee plaatsen zich voor het EK in Georgië en Roemenië over twee jaar.