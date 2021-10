Vrijwillige energiecorporaties merken drukte na extreme stijging energieprijzen

De lokale corporaties van het Gooi zijn bewonersinitiatieven die voornamelijk bezig zijn met het doen slagen van de energietransitie. "We hebben geen winstoogmerk en geen belangen, maar we zijn wel erg professioneel", benadrukt Janssen, behalve voorzitter ook lid van Energie Verbonden, een samenwerkingsverband van Gooise energiecorporaties. Zo gaan hun energiecoaches langs bij geinteresseerden thuis om ze advies te geven bij het beter isoleren en klimaatneutraler maken van de woningen.

Sinds de extreme prijsstijgingen merken de lokale corporaties dat ze het drukker krijgen. Dat heeft er zelfs toe geleid dat één van hen, Eemnes Energie, op hun site heeft aangegeven tijdelijk geen contracten af te sluiten. "Het beste mensen wat mensen nu kunnen doen is de energievraag zoveel mogelijk beperken. Daar helpen wij mensen mee."

Maatregelen

Dat het voor de corporaties een zegen is, wil Janssen niet zeggen. "Het is goed dat mensen meer bewust zijn, maar er zit ook een grote negatieve kant aan. Bijvoorbeeld met het probleem van energiearmoede. Zelfs in onze rijke Gooi en Vechtstreek hebben behoorlijk veel mensen last van de stijgende energieprijzen. Die groep willen we helpen."

De corporaties en de gemeenten proberen die groep te steunen door middel van campagnes rondom kleine maatregelen. "Er zijn waardebonnen en subsidies van 50 tot 70 euro die uitgegeven kunnen worden, waarmee mensen bijvoorbeeld radiatorfolie of tochtstrips kunnen kopen", zegt Janssen.

"Al die kleine maatregelen en gedragsveranderingen kunnen samen zomaar tien tot vijftien procent van jouw energievraag verminderen. Dat voel je in de portemonnee." Wel verschillen deze subsidies per gemeente.

Luister het hele interview terug via deze link.