Boten, reddingswerkers en ‘gewonden’: grote watersnoodoefening op Jagersplas

Vanuit het hele land zijn vandaag hulpverleners naar de Jagersplas in Zaandam gekomen voor een oefening van de Nationale Reddingsvloot (NRV). De NRV is een combinatie van de brandweer en de Reddingsbrigade en komt in actie bij grote watersnood, zoals de overstromingen in België en Limburg afgelopen juli. Door het hele gebied zijn de reddingboten, hulpverleners en figuranten te zien.

Boten, reddingswerkers en ‘gewonden’: grote oefening op Jagersplas - NH Nieuws

"We moeten getraind blijven en weten wat we moeten doen", zegt Mark Jansen, nationaal coördinator van de NRV. "Zo'n dag is speciaal omdat we in groot verband kunnen oefenen, we komen met verschillende regio's bij elkaar. Wat we doen? Het verkennen van een ondergelopen gebied, we redden en evacueren mensen. Maar we bieden ook ondersteuning aan andere diensten." Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken zijn er figuranten. Die nemen hun taak zeer serieus: er lopen 'gewonden' rond en anderen maken het de reddingswerkers soms knap lastig. Tekst loopt door onder de foto's

Reddingswerkers en figuranten bij oefening Jagersplas NH Nieuws

Reddingswerkers en figuranten bij oefening Jagersplas NH Nieuws

Reddingswerkers en figuranten bij oefening Jagersplas NH Nieuws

Reddingswerkers en figuranten bij oefening Jagersplas NH Nieuws Volgende

Hulp in België en Limburg Bij de overstromingen in België en Limburg werd de gehele vloot van 88 boten opgeroepen om te helpen. Dat ging bliksemsnel. "De avond ervoor wisten we dat het misschien zou gebeuren", zegt woordvoerder Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade. "En midden in de nacht ging de telefoon van de nationaal coördinator: 'Kunnen jullie nu twintig boten leveren?' Ze zijn met zwaailicht en sirenes richting Limburg gereden." Jansen wijst erop dat, voor de overstromingen in juli, de NRV in 1993 en 1995 voor het laatst werd ingezet. "Je ziet dat die crisis in juli iets heeft gedaan met de bewustwording, niet alleen van de eenheden maar ook van alle partijen er omheen." Brokmeier voegt toe: "Iedereen is er zich - zeker na juli - nog meer van bewust hoe belangrijk het is om goed te oefenen en klaar te zijn op het moment dat die pieper gaat." De oefening op en rond de Jagersplas duurt tot 17.00 uur.