Groot onderzoek naar mensenhandel en hennepteelt leidt tot drie aanhoudingen

De drie verdachten zijn een 57-jarige vrouw uit Amsterdam, een 54-jarige man uit Emmen en een 44-jarige vrouw uit Utrecht.

Woningen in Emmen, Purmerend en Amsterdam werden doorzocht en dat leverde aardig wat op. Zo werden er onder andere een vuurwapen, meerdere patronen, een hoeveelheid hennep en een stroomstootwapen gevonden. De woning Purmerend deed de politie vermoeden dat het ging om een woning die ingericht zou zijn voor het 'tijdelijk onderbrengen van personen'.

Onderzoek

Sinds december 2020 werd er al onderzoek gedaan naar mensenhandel door het Team Mensenhandel en de districtsrecherche Drenthe. Toen bleek dat in een schuur in Wittelte in Drenthe een hennepstekkerij stond. "Daar troffen de agenten een vrouw aan die onder erbarmelijke omstandigheden werkzaam was in de schuur", meldt de politie. "Mogelijk was er sprake van uitbuiting."

In april dit jaar werden al vijf verdachten aangehouden rondom hetzelfde onderzoek.