Collectief flyert voor referendum over toekomst Hilversum 2040

Moet Hilversum een tuinstad of een verdichte stad worden? Dat is de vraag die het Burgerinitiatief Referendum Hilversum aan alle inwoners voor wil liggen. Dit weekend begint het collectief met flyeren. De uitslag wil het Burgerinitiatief aan de politiek overdragen. Initiatiefnemer Henri Van IJken legt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag de stelling uit.

Het college van Hilversum heeft de ambitie om maximaal tienduizend nieuwe woningen bij te bouwen, iets dat volgens Van IJken verdichting tot gevolgen heeft en ten kosten kan gaan van het groen.

Daarnaast stelt de initiatiefnemer dat de participatie van de omwonenden tekort schiet. "De participatie is lopende, maar je ziet dat er heel veel wordt gesproken over details of dat er een paar mensen op een aantal avonden terugkomen. Het mist dat je elke Hilversummer vraagt een wezenlijke keuze te maken." Deze keuze tussen een verdichte stad of een tuinstad wil Van IJken voorleggen.

Flyeren

Dit weekend begint het collectief met flyeren. Uiteindelijk wil ze alle huishoudens van de mediastad aan het einde van het jaar bereikt hebben. Daarvoor hebben ze 35.000 flyers gedrukt, waarbij een tweede serie er nog aankomt.

Op de aangegeven site kunnen de Hilversummers hun stem uitbrengen en kan de huidige stand bekeken worden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar wil het collectief de uitslag aan de lokale partijen overhandigen om zo een signaal af te geven.

Van IJken snapt dat de stelling sturend kan overkomen, maar ontkent dat dit zo is. "Bij een referendum is het altijd zo dat je tussen twee uitersten kan kiezen. Het geeft de richting aan", zegt de initiatiefnemer. "De voor- en nadelen hebben we op de site goed in beeld gebracht, als ze het te sturend vinden kunnen ze op de website kijken."

Luister het hele interview terug via deze link.