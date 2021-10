Denktank Waddenacademie: 'geen vergunning mogelijk voor gasboringen Waddenzee'

Volgens de academie bestaat er 'redelijke wetenschappelijke twijfel' over het ontstaan van negatieve effecten voor de 'natuurlijke kenmerken en doelen' van de Waddenzee. "Het Natura-2000 regime laat in een dergelijk geval niet toe dat de vergunning wordt verleend."

'Bezorgdheid'

Al voor de zomer namen de Provinciale Staten een motie aan die opriep om te stoppen met het boren naar aardgas in de kleine velden in de Waddenzee, omdat dat gezien wordt als externe bedreiging voor het Waddengebied.

Eerder sprak Cees Loggen, gedeputeerde van Noord-Holland zich uit over de manier waarop de provincie deze stap neemt. "Er is in onze Provinciale Staten met bezorgdheid gereageerd op de plannen om naar gas te boren in de Waddenzee. Daarop is een motie aangenomen die verzoekt de vergunningverstrekking daarvoor te stoppen. Wij willen graag met het kabinet het gesprek aan over een stop op boringen naar aardgas in de Waddenzee en een nadere invulling van de Agenda 2050."