Samenvatting: Doelpuntenmachine Hovocubo komt laat op gang in topper tegen Lebo

Hovocubo heeft provinciegenoot ASV Lebo uit Amsterdam in een doelpuntrijke topper aan de kant gezet. De productie kwam wat stroef op gang, maar in Sporthal De Opgang liepen de zaalvoetballers uit Zwaag na de pauze uit naar een ruime 7-2 overwinning.

Voor de rust ging het lange tijd gelijk op en waren vooral de keepers aan beide kanten de uitblinkers. Na negen minuten wist Hovocubo dankzij een doelpunt van Iliass Bouzit eindelijk de ban te breken. Lang kon de ploeg van Sander van Dijk echter niet genieten van de voorsprong want drie minuten later maakte Soeremly te Vrede de gelijkmaker voor de Amsterdammers.

Doelpuntenmachine

Na de rust zagen de toeschouwers in Zwaag een veel productiever Hovocubo. Lebo sneed zichzelf in de vingers door een aantal dure persoonlijke fouten en binnen een mum van tijd was Hovocubo van een 2-2 stand uitgelopen naar een 7-2 voorsprong. Het Lebo van coach Zaid el Morabiti probeerde met het inbrengen van een extra veldspeler in plaats van doelman Alvaro Garcia nog wel de achterstand te verkleinen, maar de landskampioen van 2016 kwam niet meer tot een treffer.

Door de 7-2 overwinning blijf Hovocubo foutloos in de eredivisie zaalvoetbal en staat de regerend landskampioen ongeslagen bovenaan met vijftien punten uit vijf wedstrijden. Lebo zakt door de nederlaag naar de vijfde plaats en heeft nog steeds negen punten. De Amsterdamse formatie heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.