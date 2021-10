Vijf jaar cel voor man die uit het niets iemand neerstak op de pont in Amsterdam

Een 32-jarige man is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf omdat hij in de nacht van 15 augustus 2020 vanuit het niets op de pont van Amsterdam CS naar Noord met een mes op een man instak die daarbij ernstig gewond raakte.

Het slachtoffer sprong overboord om te ontsnappen. Nadat de pont was aangekomen gooide de 32-jarige man een baksteen naar een andere man en bedreigde twee agenten dat hij datzelfde bij hen zou doen. Hij is daar in zijn benen geschoten door een agent.

Uit de psychologische rapportages blijkt dat deskundigen aanwijzingen zien dat dat hij lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. De overige feiten bieden de rechtbank echter onvoldoende aanknopingspunten om vast te stellen dat hij daaraan lijdt. Daarom beschouwt de rechtbank hem volledig toerekeningsvatbaar en legt geen tbs-maatregel op.

Naast de gevangenisstraf moet hij ruim 3.400 euro schadevergoeding betalen.