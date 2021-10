Pianobar Maxim blijft zaterdag alsnog langer open: "Het is zo'n onzinnige regel"

Maxim Pianobar op de Leidsekruisstraat gaat zaterdag uit protest niet om middernacht dicht. Uitbater Giel Swaan is klaar met de regel dat de horeca alle bezoekers om 00.00 uur de deur moet wijzen. "Het is zo'n onzinnige regel. Iedereen is gecontroleerd en dus iedereen is veilig. Bovendien gaan ze daarna met z'n allen naar huisfeestjes."

"De consequenties kunnen groot zijn, maar is me het waard"

Alle horecaondernemers in de Leidsebuurt wilden zich twee weken geleden al niet houden aan de sluitingstijd. Nadat ze dat hadden aangekondigd werden ze teruggefloten, door -"ik zeg niet door wie"- en besloten de ondernemers er twee weken mee te wachten.

En dat is komend weekend, Swaan is ondertussen de enige ondernemer die alsnog in protest gaat. "De anderen durven niet, want de consequenties -per direct een week dicht - kunnen groot zijn. Maar in Haarlem kreeg een zaak die hetzelfde deed een waarschuwing, dus ik ben benieuwd hoe ze hier in Amsterdam met hun ondernemers omgaan", aldus Swaan.

Burgemeester Halsema zei drie weken geleden in de gemeenteraad dat ze de ratio achter de sluitingstijd niet begrijpt ("als de coronapas werkt om 11 uur, dan werkt hij ook om 1 uur"), maar dat er wel gehandhaafd zal worden als er na 12 uur nog in de cafés wordt gefeest. Swaan hoopte nog dat de burgemeesters druk konden uitoefenen op 'Den Haag' om de sluitingstijden te verruimen. "Dat is blijkbaar niet gelukt, vandaar mijn protest."

Ook als Maxim Pianobar blijft sowieso langer open zaterdag, ook als er weer druk uitgeoefend zal worden. "Het is het me waard." Swaan houdt zijn zaak zaterdag een uur langer open, om 01.00 uur gaat het licht aan en moet iedereen weg.