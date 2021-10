Hockeyer Mirco Pruyser stopt bij Oranje

De speler van Amsterdam speelde in totaal 142 interlands voor Oranje en scoorde daarin 80 doelpunten. Pruyser ging onlangs in gesprek met de nieuwe bondscoach Jeroen Delmeé en besloot vervolgens om te stoppen bij Oranje.

"We hebben een lang en goed gesprek gehad", zegt hij tegen Hockey.nl. "Ik heb Jeroen gezegd dat ik het commitment niet meer kan afgeven, maar op de vraag of hij mij mag bellen als hij een type Mirco Pruyser nodig heeft, heb ik aangegeven dat we het gesprek altijd aan kunnen gaan. Echter zonder enige garantie.’

Pruyser werd met de hockeymannen drie keer Europees kampioen.