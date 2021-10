Gevangenisstraf van 4,5 jaar voor mannen die Jdesse Boerenveen ontvoerden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd aan twee mannen van 39 en 45 jaar uit Amsterdam. Zij ontvoerden in 2016 de Zaandamse Jdesse Boerenveen, wat eindigde met een dodelijke afloop.

Op 1 december 2016 werd Jdesse Boerenveen (40) in een garage in Wormerveer ontvoerd, omdat hij aan een van de verdachten geld schuldig was. De drie mannen - waarvan er één tot op de dag van vandaag onbekend is gebleven - namen het slachtoffer mee uit de garage.

Boerenveen werd ontvoerd naar Almere. Hij werd meegenomen naar een afgelegen strandje aan het Gooimeer in Almere Haven en werd hier bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. Boerenveen wist te ontsnappen aan zijn ontvoerders, maar is vermoedelijk bij zijn vluchtpoging het water in gevlucht en verdronken. Op 22 december 2016 werd hij dood teruggevonden, dicht bij het strandje.

Volgens het OM zouden de mannen nog wel naar Boerenveen hebben gezocht, maar tevergeefs.

Vrouwelijke verdachte

Ook is er een vrouwelijke verdachte, Denise D. (43). Zij zou Boerenveen in het garagebedrijf hebben geïntimideerd, bedreigd en geslagen hebben, omdat hij ook haar enkele duizenden euro's verschuldigd was. Zij kreeg door het OM negentig dagen cel opgelegd, waarvan 87 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur.

De straf die het gerechtshof vandaag heeft opgelegd is hoger dan de oorspronkelijke straf vanuit de rechtbank. Zo laat het OM weten: "De straf die het gerechtshof heeft opgelegd, is hoger dan straf die de rechtbank oplegde, omdat het gerechtshof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat de dood van het slachtoffer aan de twee mannen kan worden toegerekend."