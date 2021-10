Huisartsenpraktijk onder één dak: wethouder belooft inwoners oplossing

Inwoners van Spierdijk maken zich zorgen over plannen van de huisartspraktijken in de dorpen Avenhorn, Berkhout, Ursem en Spierdijk, die zich willen samenvoegen op één locatie. Spierdijkers zijn bezorgd over de bereikbaarheid van de nieuwe praktijk. In een informatiebijeenkomst zei wethouder Win Bijman gisteren dat er wordt gekeken naar oplossingen.

Huisartsenpraktijk Spierdijk -

Op de informatiebijeenkomst over de huisartsenzorg in Koggenland kwamen zo'n veertig inwoners af. Zij deelden hun zorgen over het behoud van een eigen huisarts en over de nieuwe locatie waar de huisartspraktijken zich onder één dak willen gaan vestigen. Volgens de gemeente toonden de inwoners begrip voor de wens van de huisartsen om samen verder te gaan. Wethouder Bijman benadrukte ook de noodzaak voor het samengaan van de praktijken. "Lees de krant en je weet dat er een tekort aan huisartsen is en dat Noord-Holland Noord, naast bijvoorbeeld Drenthe en Oost-Groningen, wordt genoemd als probleemgebied."

Kwetsbare dorpspraktijk Ook volgens huisarts Van Oostendorp-Weegen is het samenvoegen van de praktijken een noodzaak. "Het is heerlijk om op het dorp te werken, en het doet pijn daar afscheid van te nemen, maar de kleine dorpspraktijk is kwetsbaar." Zij snapt dat mensen hun eigen huisarts willen blijven houden. "We blijven die dorpsdokters, iedere praktijk blijft herkenbaar." Van Oostendorp-Weegen denkt ook dat er meer jonge huisartsen aangetrokken kunnen worden met een grotere praktijk. "Door samen te gaan onder één dak, creëren we een aantrekkelijke plek voor de jonge huisartsen, kunnen we huisartsen en assistentes opleiden én blijven we zelf met plezier tot ons pensioen werken", vertelde ze. "Al onze inspanningen zijn erop gericht dat iedere inwoner een eigen huisarts zal houden."

Quote "We hopen straks aan tafel mee te kunnen praten over hoe het verder in te vullen" Ger Kok, Dorpsraad Spierdijk

Bij de inwoners zijn er wel zorgen over de nieuwe praktijk, vooral over de bereikbaarheid. De mogelijke nieuwe locatie is de Jozefschool in De Goorn. De gemeente kijkt naar oplossingen voor de bereikbaarheid van de nieuwe locatie. "Er lopen al gesprekken met een vrijwilligersorganisatie om het vervoer in heel Koggenland zo te gaan regelen zoals in Obdam, waar dit voor kwetsbare mensen al lange tijd gebeurd. De apotheek zal bovendien een bezorgfunctie krijgen", aldus de wethouder.

De dorpsraad Spierdijk heeft goede hoop dat het goed gaat komen, maar houdt nog wel een slag om de arm. "Er is geen garantie gegeven", zegt Ger Kok. Hij hoopt dat de dorpsraad later mee kan denk over oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem. "We hopen straks aan tafel mee te kunnen praten over hoe het verder in te vullen. Zoals bijvoorbeeld dependances in de dorpen."