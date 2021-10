Inzamelingsactie voor de pony's van Karin: "Ze zijn mijn alles en ik wil ze niet kwijt"

Wie helpt Karin Post uit Haringhuizen? Of eigenlijk wie helpt haar pony's, dat heeft ze liever. De dieren moeten voor de winter op stal en gaat niet lukken, want Karin heeft wel land, maar geen stallen meer. Na een gedwongen verhuizing en met een operatie in het vooruitzicht ziet ze het even niet meer zitten. Vriendinnen zijn daarom een doneeractie gestart om voor onderdak van de pony's te zorgen. "Het kost zo veel en ik wil ze niet kwijt."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Zo'n tien pony's staan in de wei langs de Muggenburgerweg in Haringhuizen. Zodra Karin Post aan komt lopen is ook voor hen duidelijk dat er wat gaat gebeuren. "Ik heb ze al zo lang", vertelt Karin. "Ik heb ze gekregen, sommigen als veulen, voor Valentijnsdag ook en ik heb er een van de slacht gered. Ze zijn mijn alles. Het zijn mijn kindjes." Karin Post woonde elf jaar lang anti-kraak in een boerderij aan de andere kant van de weg. Die is inmiddels verkocht. "Ik heb inmiddels van de gemeente een ander huis gekregen in Wieringerwaard, tien kilometer verderop. Maar voor de pony's is geen oplossing. Ik heb geen schuilstal en het is eigenlijk al te nat en te koud om ze buiten te laten." Tekst gaat door onder de video.

In actie voor pony's - NH Nieuws

Na een oproep op Facebook komt er al snel een oplossing en de pony's mogen tijdelijk met een flinke korting op de stalkosten naar Friesland en Zeeland. Dan is er ook ruimte voor Karin voor de lang uitgestelde operatie. "Maar ik ga ze zo missen. Misschien zie ik ze pas weer in mei volgend jaar." Probleem is wel dat er vervoer voor de dieren moet komen en ook de stalling moet evengoed betaald worden. "Dat zijn kosten die ik hier op mijn land niet zou hebben. Het is een kostenplaatje dat ik niet rond kan krijgen. Ik heb geen luxe en ik mis het ook niet. Ik heb geen tv. Dit is mijn luxe!" En ze wijst naar haar dieren in de wei.

Quote "Ik heb geen luxe, geen tv en ik mis het niet. Dit is mijn 'luxe' en dat wil ik niet kwijt" karin post zoekt hulp voor haar pony's