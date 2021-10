Oud-speler Kees Kwakman in De Aftrap kritisch over beleid koploper FC Volendam

Voor het eerst in zeven jaar staat FC Volendam bovenaan in de eerste divisie. Voor Kees Kwakman geen reden om op de loftrompet te blazen. In de voetbal talkshow De Aftrap, om 18.15 uur vanavond te zien, zegt de oud-speler dat de club riskant beleid voert door alles te laten bepalen door trainer Wim Jonk en zijn staf. "Wat blijft er over als zij weggaan?"