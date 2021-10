Stichting Sinterklaasintocht Haarlem zet in op 'normale' intocht, gemeente nog in overleg

De gemeente Haarlem is nog druk in overleg over hoe en of de Sinterklaasintocht dit jaar plaats kan gaan vinden in de stad. Marc Schultheis van Stichting Sinterklaasintocht Haarlem hoopt dat de Sint in november gewoon met de boot kan aanmeren en verwelkomd gaat worden op de Grote Markt.

"De organisatie is inmiddels begonnen. In principe gaan we uit van een reguliere intocht, dus met aankomst met boot en een warm welkom door de burgemeester op de Grote Markt. Er zijn alleen nog wat twijfels over het laatste deel van het programma waarbij de kinderen allemaal het podium opkomen en de Sint een handje mogen schudden", vertelt Schultheis. Hij wacht nog op groen licht van de gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er achter de schermen nog druk overlegd wordt over de intocht. Eind volgende week zal daar meer duidelijkheid over komen.

'Geen alternatieve intocht'

In Amsterdam was er even sprake van dat de Goedheiligman dit jaar niet per boot zou aankomen, maar in de Johan Cruijff Arena verwelkomd zou worden door de jonge Amsterdammertjes. Dat leverde nogal wat spanning op binnen de organisatie en uiteindelijk komt de Sint nu toch per boot naar het Scheepvaartmuseum. Aansluitend is er een welkomstfeest op het Marineterrein.

Wat de organisatie in Haarlem betreft, gaat de Sint ook daar niet naar een alternatieve locatie. "Onze organisatie bestaat maar uit een beperkte groep vrijwilligers en die is niet dermate groot om bijvoorbeeld allerlei controles uit te gaan voeren. Voor de duidelijkheid, het is geen politiek argument, maar de capaciteit van de organisatie is daar simpelweg niet op gebouwd."