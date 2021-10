Voedselbank moet ijzeren voorraad aanvullen: acties door heel Huizen

Voedselbank Gooi en Omstreken pakt deze zaterdag groots uit om de voorraad weer op pijl te krijgen. Op meer dan tien plekken in Huizen kun je dit weekend naast je eigen boodschappen ook wat spullen voor de voedselbank kopen. "Tijdens de coronacrisis is onze voorraad flink geslonken", aldus Astrid Sainsbury.

Juist daarom is deze actie ook zo groots opgezet. "We wilden samen met zoveel mogelijk ondernemers producten verzamelen. Bijna elke supermarkt in Huizen doet mee", vertelt Sainsbury die mede de actie op poten zette. "We zijn tijdens de coronacrisis flink veel van onze ijzeren voorraad kwijtgeraakt. Denk daarbij aan koffie, thee, suiker, spullen die iedereen dagelijks gebruikt."

Dat terwijl het aantal huishoudens dat van de Gooise voedselbank gebruikmaakt tijdens dezelfde periode flink toenam. "Een jaar geleden bedienden wij zo'n 500 gezinnen, dat zijn er nu ongeveer 575."

Houdbare producten

Net als bij acties voor de coronacrisis zijn ze bij de voedselbank voornamelijk op zoek naar houdbare producten. "In de winter krijgen we gewoon minder verse producten binnen, dus we moeten vaker conserven meegeven", vertelt Sainsbury. "Ik hoop dat deze grote actie er voor zorgt dat we weer even vooruit kunnen. Wie weet pakken we het de volgende keer wel nog groter aan."