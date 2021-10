De Aftrap van vrijdag 8 oktober met Frits Barend en Kees Kwakman

Sportjournalist Frits Barend en oud-voetballer Kees Kwakman zijn deze vrijdag te gast in De Aftrap. Zij geven hun mening over actuele én minder actuele zaken in het betaalde voetbal. Jay Gorter moet bij Ajax onder de lat, de situatie bij koploper FC Volendam is minder rooskleurig dan het van buitenaf lijkt en hoe komt Kwakman aan het Oranje-shirt van Frank de Boer?