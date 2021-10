Wijk aan Zee in rep en roer om verbodsborden in het duin: "Een schande"

Dat was schrikken geblazen gisteravond toen Nora van der Zwet haar dagelijkse rondje maakte door het duin pal tegenover haar huis. Op vijf plaatsen bleken borden geplaatst met het opschrift: 'Verboden toegang voor onbevoegden.' En dat terwijl Wijk aan Zeeërs dit stukje duin beschouwen als hun achtertuin.

NH Nieuws/Fred Segaar

Hans Dellevoet van de Dorpsraad was al net zo verbaasd én ontstemd. "Want waarom heeft de gemeente op geen enkele manier overleg gevoerd met ons voordat ze deze borden hebben neergezet?" In eerste instantie antwoordt de gemeente Beverwijk, waar Wijk aan Zee onderdeel van is, dat de vegetatie in dit gebiedje zó kwetsbaar is dat mensen er niet langer kriskras doorheen mogen lopen. "In overleg met de boswachter hebben we daarom de borden geplaatst", aldus een woordvoerder. Schande Een schande, vinden de Wijk aan Zeeërs. Nora van der Zwet van de Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee: "Hier worden honden uitgelaten en spelen kinderen. 's Winters als er sneeuw ligt, is het hier één groot feest met kinderen die van de duintop afsleeën. En dat mag niet langer?" Tekst gaat verder onder de video.

Duinverbod of toch niet? - NH Nieuws

Hans Dellevoet zegt dat hij twijfelt of Wijk aan Zeeërs zich aan het verbod gaan houden. "Ik denk eigenlijk van niet. Dit is een stukje duin waar mensen heerlijk kunnen recreëren. En dat gaan ze dan afsluiten voor het publiek! Dat pikken de mensen hier niet." Nora van der Zwet: "We hebben hier een basisschool met het schoolpein ín de duinen. Wat wil je nog meer?"

Verkeerde borden Aan het eind van de middag confronteert NH Nieuws de gemeente Beverwijk met de verontwaardiging in het kustdorp. Dan blijkt dat de gemeente de verkeerde borden heeft neergezet. De woordvoerder zegt dat nieuwe borden zullen worden geplaatst, zogeheten adviesborden. Bovendien zal nogmaals worden gekeken of de vegetatie er echt zo slecht aan toe is als eerder is aangenomen. Nora van der Zwet reageert opgelucht. "Ik ben blij dat we weer ongestoord het duin in mogen. Aan de andere andere kant vind ik het wel ergerlijk hoe dit is gegaan. Verkeerde borden..."