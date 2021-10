Soulzanger Steffen Morrison brengt passie tijdens muzieklessen: 'sterretjes in ogen'

Met zijn geweldige stem en uitgesproken kledingstijl onderscheidt Steffen Morrison zich in zijn voorkomen. Ook is hij uitgesproken over de manier waarop muziekles op basisscholen leuk en leerzaam moet zijn. Nadat zijn zoontje thuis kwam en vertelde dat 'de muziekles zo saai was', wist hij dat er werk aan de winkel was.

De organisatie 'Tussen Zang en Dans' kwam tot leven, waarbij hij zich inzet om zijn liefde voor de muziek over te brengen. "Wij komen met de docenten op de basisscholen, zij hoeven niet naar een externe locatie toe." Volgens hem zit er fundamenteel iets niet goed als het gaat om de manier waarop de meeste muzieklessen worden gegeven: "Er wordt niet voldoende in de belevingswereld van de kinderen gekropen."

En hij niet alleen, want inmiddels is zijn Tussen Zang en Dans uitgegroeid tot een organisatie met heel veel verschillende docenten met liefde voor muziek en alles wat daar nog meer bij komt kijken: dans bijvoorbeeld, of styling en lessen in ritme en zingen van bladmuziek. Iedereen die voor Steffen aan de slag gaat staat ook zelf op het podium. "Practice what you preach", vindt Morrison."Als je voor de klas wil staan met kinderen, dan is het fijn als je zelf kan laten zien dat je daar zelf actief mee bezig bent."

'Wat het kind leuk vindt'

Na met de schoolleiding in gesprek te gaan, mocht hij ondanks het ontbreken van een achtergrond met pedagogische opleiding, 'vanuit liefde' het vak als vrijwilliger uitoefenen. En zoals hij zelf zegt: "papa zijn is ook een voordeel, je werkt ook al heel vaak met kinderen." Zo besloot Morrison om in de overblijf van zijn zoontje zijn gitaar te pakken en met een 'van tevoren bedacht plan' te beginnen.