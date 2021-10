Muurschildering bij De Kers en deelauto's kanshebbers bij Hoornse initiatievenmarkt

Horinezen konden de afgelopen maand stemmen op het initiatief dat zij graag in hun gemeente zouden zien. Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de Twintigste Eeuw, haalde verreweg de meeste stemmen. 276 in totaal.

Hij ziet graag elektrisch openbaar vervoer in de binnenstad, zodat de Roode Steen en het Kerkplein helemaal autovrij gemaakt kan worden. Toch is zijn idee niet door naar de initiatievenmarkt van komende woensdag. Het plan is te duur, volgens de gemeente. Wel gaat Hoorn in gesprek met Stuijfbergen over zijn idee.

Muurschildering

Het alternatief met de op-een-na meeste stemmen, werd door 93 Horinezen gekozen en heeft de initiatievenmarkt wél gehaald. Ingrid de Boer van Berkum zou graag wat doen aan de grote, kale muur bij Sporthal de Kers. Ze oppert een muurschildering: "Ik fietste er gisteren voorbij en dacht wat een troosteloze muur dit kan mooier. Kunst inspireert jong en oud."

Ook een plan met deelauto’s in Hoorn kon op veel steun rekenen. Initiatiefnemers Alex Bezemer en René van Ophem mogen het plan komende woensdag presenteren in sportzaal Grote Beer. De bijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is bij te wonen. 28 oktober maakt de gemeente de winnaar bekend.