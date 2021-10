Monnickendammer Marko Klok nieuwe bondscoach beachvolleybalsters

“Ik ben vereerd om aan de slag te gaan in Den Haag als bondscoach van de beachvolleybalsters", zegt Klok in een persbericht. "Alles wat ik doe als trainer/coach staat in het teken van winnen, en ik werk het liefst met atleten voor wie dat ook geldt, zoals op Sportcampus Zuiderpark. De Nederlandse beachvolleybalsters hebben de afgelopen jaren internationaal goede resultaten geboekt. Het is aan mij om ze nog verder te helpen.”

Met Klok halen de beachvolleybalsters een bonk aan ervaring in huis. Klok speelde in zijn actieve carrière als beachvolleyballer liefst 378 interlands. Als speler werd hij kampioen in Nederland, België en Italië.

In 1992 won hij zilver op de Olympische Spelen in Barcelona. Daarnaast kwam hij in actie op de Spelen van 2004. Samen met Michiel van der Kuip uit Vijfhuizen werd hij in 1995 Europees kampioen beachvolleybal.