WEEFF Spotlight: is Hauwert de groene parel van West-Friesland?

In de allernieuwste aflevering van de WEEFF Spotlight, een serie waarin elke week een andere West-Friese plaats in het zonnetje wordt gezet, brengt Gavin een bezoekje aan Hauwert! Zoals altijd begint de video met een geschiedenisles over het dorp, en wist je bijvoorbeeld dat er Hauwerters in heel Europa te vinden zijn? Er staan zelfs stolpboerderijen in onder andere Vlaanderen, Duitsland en Denemarken!

Verder in de video gaat Gavin langs bij misschien wel het groenste schoolplein van West-Friesland, waar net een natuurtuin is geopend, en probeert hij meer te weten te komen over hoe gezellig het dorp is door een kijkje te nemen bij Café De Werf, ook wel het dorpshuis.

Gavin is zelf ook een van DJ’s van WEEFF en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 uur is hij op WEEFF Radio te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Eminem en Mother’s Finest!

Na Hauwert komt Hem

Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan. Dit betekent dat we bij de 'H' zijn en na Hauwert is Hem volgende week aan de beurt! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.

Woon je zelf in een van de plaatsen waar Gavin nog niet is langs geweest, en heb je iets interessants te vertellen over jouw dorp of stad? Stuur ons een mailtje naar [email protected] en wie weet komt de WEEFF Spotlight binnenkort bij jou langs!