Gemeente Hoorn gaat door met polsbandjes tijdens stapavonden: nu voor alle horeca

De gemeente Hoorn gaat ook dit weekend door met het verstrekken van polsbandjes na vertoon van een coronapas. De gemeente startte vorige week zaterdag met een proef met de bandjes, op de Roode Steen, het Kerkplein en de Dubbele Buurt. Vanaf vandaag is het polsbandje voor alle horeca in de binnenstad te gebruiken.

De gemeente probeerde de polsbandjes vorige week zaterdag voor het eerst uit, toen is daar door zo'n zestig mensen gebruik van gemaakt. Volgens een woordvoerder had dat mede te maken met het slechte weer van die avond.

Met het polsbandje kunnen horecabezoekers de hele avond in- en uitlopen bij alle horeca in Hoorn. "Het is niet verplicht, maar is wel handig voor bezoekers die meerdere cafés of andere horeca willen bezoeken", zo meldt de gemeente.

