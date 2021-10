Tijdelijke opvang voor honderden vluchtelingen op voormalige bajesboot

Zaanstad gaat honderden asielzoekers opvangen. De tijdelijke opvang moet, net zoals in 2015, gehuisvest worden op pontons in de haven van de achtersluispolder. Hoewel het merendeel van de raad voor het huisvesten van vluchtelingen is, waren er ook partijen die liever geen asielzoekers wilde opvangen. De boot blijft anderhalf jaar beschikbaar en zal maximaal 400 asielzoekers opvangen