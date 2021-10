Nieuwe bands en publiek treffen elkaar in Haarlem tijdens de Popronde

Zaterdag vindt de Haarlemse editie van de Popronde plaats en dat betekent veel nieuwe muziek, geen anderhalve meter en gezellig weer 'bijna' volle kroegen en zalen. Hopelijk wordt het weer net zo bruisend als het ooit was.

Van september tot en met november reist Popronde door Nederland. In die weken spelen beginnende bands van donderdag tot en met zondag in wisselende steden. Aankomende zaterdag is Haarlem aan de beurt.

Het is juist niet zo dat er dan Haarlemse band te zien zijn. “Popronde is 26 jaar gelden in Nijmegen ontstaan juist om bandjes de mogelijkheid te bieden om buiten hun eigen stad op te treden”, zegt Jesper van Rooijen en coördinator Popronde Haarlem.

En zo kunnen Haarlemmers in kroegen, theaters, poppodia en bibliotheken genieten van een zeer wisselend muziekaanbod. “Juist die wisselende genres maken Popronde overstijgend”, vervolgt Jesper. “Zo kun je in de bibliotheek bijvoorbeeld eerst genieten van Honingbeer. Zij maakt dromerige klanken in combinatie met haar viool. Het contrast is immens als daarna Youngrubbi het podium betreedt om zijn rauwe hiphop te laten horen. En juist dat verschil maakt dit muziekevenement speciaal.”

5 euro

Normaal is de Popronde gratis toegankelijk, maar dit jaar moet je voor vijf euro een passe-partout kopen. “Normaal betalen de locaties waar de bands optreden de muzikanten, maar doordat die locaties maar 75% bezoekers mogen toelaten, hebben wij als organisaties besloten om deze kotsen te dekken.”

Alle bands hebben vanwege de coronacrisis ontzettend veel zin om weer op te treden. “Bands zijn ongelooflijk blij dat ze weer mogen. Ik heb al een paar optredens in andere steden gezien en zowel bands als muziek waren in euforische stemming. Hopelijk wordt het in Haarlem net zo tof.”

Het hele programma en meer informatie vind je op de website van Popronde.